Чемпионка мира по ушу Тарасова: спорт дает возможность путешествовать и развивать знания

СИРИУС /Федеральная территория/, 22 мая. /ТАСС/. Занятие спортом на профессиональном уровне открывает перед человеком новые возможности, в том числе позволяет путешествовать и развивать знания. Таким мнением с участниками марафона "Новое знание" на площадке образовательного центра "Сириус" в субботу поделилась многократная чемпионка мира по ушу Дарья Тарасова.

"Я росла в небогатой семье, у нас не было возможности путешествовать много, в то время, когда мои одноклассники очень много выезжали за границу. Спорт мне, конечно, открыл эти возможности путешествовать, побывать в таких странах, в которые я бы никогда не поехала, - рассказала Тарасова. - Спорт дал мне друзей, знания, языки".

Спортсменка является победителем олимпийского турнира по ушу (показательный турнир проходил в рамках Олимпиады 2008 года в Пекине), возглавляет комиссию спортсменов Международной федерации ушу.

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Все мероприятия сопровождаются интернет-трансляцией на сайте marathon.znanierussia.ru с возможностью каждому желающему из любой точки мира подключиться, чтобы получить новые знания.