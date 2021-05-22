Вратарь сборной России по футболу Шунин сообщил, что полностью восстановился после травмы

НОВОГОРСК /Московская область/, 22 мая. /ТАСС/. Вратарь московского "Динамо" и сборной России по футболу Антон Шунин восстановился после травмы и рад тренироваться в общей группе. Об этом он сообщил журналистам.

Шунин пропустил заключительные два тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за повреждения.

"У меня было небольшое повреждение, но медицинский штаб "Динамо" и сборной России были на связи. Я очень рад, что приступил к тренировкам в общей группе, травма позади, я чувствую себя хорошо, и мне ничего не мешает", - сказал Шунин.

Сборная России по футболу проводит подготовительный сбор перед чемпионатом Европы в подмосковном Новогорске. Всего на подготовительный сбор были вызваны 30 футболистов, трое из них - Александр Головин, Денис Черышев и Алексей Миранчук - прибудут в расположение команды 24-25 мая.

Окончательная заявка на чемпионат Европы из 26 игроков станет известна после учебно-тренировочного сбора в Австрии, который пройдет с 22 по 31 мая. Подопечные Станислава Черчесова проведут два товарищеских матча против команд Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня). Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).