Умер самый пожилой велогонщик в мире

ПАРИЖ, 22 мая. /ТАСС/. Французский обладатель рекордов по дальности и скорости велопробега среди лиц старше ста лет Робер Маршан умер в ночь на субботу. Ему было 109 лет, сообщил телеканал France-3.

По его данным, француз умер в доме престарелых коммуны Митри-Мори (департамент Сена-и-Марна) к северо-востоку от Парижа. Причины смерти не уточняются.

В 2017 году Маршан установил абсолютный рекорд в возрастной категории старше 105 лет, проехав 22,5 км за один час на велодроме Сен-Кантен-ан-Ивелин. В 2014 году он на том же велодроме улучшил свой результат - 26,9 км за один час. После этого достижения врачи отметили у француза пониженный пульс, как у спортсменов высокого класса.

Заниматься велоспортом Маршан начал в 67 лет. Он принял участие во множестве крупных гонок, в том числе по маршрутам Бордо - Париж, Париж - Рубе и Ардешуаз. В 1992 году он совершил велопробег от Парижа до Москвы. Француз пережил две мировые войны, жил в Венесуэле и Канаде, сменил профессии пожарного, фермера, лесоруба, продавца обуви и вина.

Маршан завершил карьеру в январе 2018 года, когда ему было уже 106 лет. На этом настоял его врач. Француз больше года продолжал тренировки и в конце 2018 года проехал на велосипеде 20 км от Прива до Ле Пузена в альпийском департаменте Ардеш. Спортивные федерации и ассоциации отказывались заверять результаты, опасаясь ответственности за возможное ухудшение здоровья ветерана велоспорта.