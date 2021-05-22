Чемпионка мира по спортивным танцам Прокип: опыт в спорте полезен после окончания карьеры

СИРИУС /Федеральная территория/, 22 мая. /ТАСС/. Спортивный опыт является полезным после завершения профессиональной карьеры в спорте и переходе в бизнес или на административную работу. Таким мнением с участниками марафона "Новое знание" на площадке образовательного центра "Сириус" в субботу поделилась двукратная чемпионка мира по спортивным танцам Юлия Прокип.

"Карьера спортсмена, она имеет точку, после которой ты не выступаешь. Не все хотят быть тренерами, не все хотят с утра до ночи пропадать в зале. Но мы, как никто другой, понимаем, как сделать в своей сфере что-то, что будет полезно всем спортсменам. Соответственно, мы можем быть классными менеджерами и принимать решения именно из опыта как спортсмена, так уже и приобретая правильные знания, как управленца, - сказала Прокип. - Получается волшебная химия между опытом и знаниями. Знания очень важны в карьере, когда мы развиваемся или идем на какую-то административную должность".

Спортсменка отметила, что для профессиональных спортсменов важно получить образование. "Нужно ли учиться, будучи спортсменом? Конечно, нужно! Любой спорт - танцы, единоборства - это все равно риск, риск травмы, риск оказаться никому ненужным после того, как закончится карьера", - отметила Прокип.

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Все мероприятия сопровождаются интернет-трансляцией на сайте marathon.znanierussia.ru с возможностью каждому желающему из любой точки мира подключиться, чтобы получить новые знания.