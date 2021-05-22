СМИ: Месси продлит контракт с "Барселоной" до 2023 года

ТАСС, 22 мая. Аргентинский нападающий Лионель Месси продлит контракт с испанским футбольным клубом "Барселона" до 2023 года. Об этом в Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

"Месси останется в "Барселоне" и продлит контракт до 2023 года", - написал Скира.

Месси в текущем сезоне провел за клуб 47 матчей, забил 38 голов и отдал 14 результативных передач. "Барселона" за тур до конца чемпионата с 76 очками в 37 матчах располагается на третьей строчке таблицы, обеспечив себе участие в Лиге чемпионов.

Месси 33 года, он является воспитанником академии "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча", что является рекордом. Аргентинец - четырехкратный победитель Лиги чемпионов, олимпийский чемпион и серебряный призер чемпионата мира.