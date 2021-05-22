Гребцы из Чили, Кубы и Бразилии рассматривают возможность сборов перед Олимпиадой на Алтае

БАРНАУЛ, 22 мая. /ТАСС./ Команды гребцов сразу из нескольких стран мира заявили о желании провести заключительные сборы перед Олимпиадой в Токио на территории Гребного канала в Барнауле, где в эти дни проходит второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщил журналистам в субботу президент Алтайской федерации гребли на байдарках и каноэ Юрий Шамков.

"Несколько команд рассматривают возможность приехать к нам перед Олимпиадой на сборы. В этом есть логика, так как в Японии это разрешено только за шесть дней до Олимпиады. Сборная Германии рассматривает нашу площадку из-за двухчасовой разницы во времени, они планируют чартером сюда прилететь. Это самая сильная сборная в мире. Чилийцы, кубинцы, бразильцы рассматривают такой же вариант. Это говорит о том, что им нравятся созданные нами условия", - сказал Шамков.

Технический директор Международной федерации каноэ (ICF) Мартин Маринов подтвердил ТАСС, что некоторые команды уже приняли решение о проведении заключительных сборов в Барнауле.

"Сегодня чилийская команда сообщила, что спортсмены будут здесь до Токио, вообще не будут уезжать из Барнаула. Завтра соревнования этапа Кубка мира завершатся, а чилийцы здесь остаются. Для них отсюда до Токио гораздо легче добираться - всего два часа разницы, а с Чили - 12 часов. Здесь намного лучше, условия хорошие. Куба тоже хочет через некоторые время вернуться, Уругвай", - сказал Маринов ТАСС.

В Барнауле 20 мая стартовал второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, право проведения которого Алтайскому краю доверила ICF в марте 2019 года после положительного опыта проведения турнира "Кубок чемпионов". В городе для подготовки к этапу Кубка мира специально построили обводной канал глубиной 14 метров. Для проведения соревнований было закуплено 300 лодок на общую сумму 150 млн рублей. Всего в организацию соревнований в Барнауле, а также в подготовку инфраструктуры для них вложено более 600 млн рублей. В соревнованиях участвуют более 400 спортсменов из почти 60 стран мира.

Ранее вице-президент ICF Томас Конецко заявлял, что в случае, если из-за пандемии коронавируса Япония не сможет принять германскую сборную гребцов для подготовки к Олимпиаде, то спортсмены вновь прибудут в Барнаул для проведения заключительных тренировок на гребном канале перед Олимпиадой.