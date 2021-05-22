Бывший тренер "Спартака" Чернышов возглавил индийский клуб

ТАСС, 22 мая. Двукратный чемпион России по футболу в составе "Спартака" Андрей Чернышов стал главным тренером индийского клуба "Мохаммедан". Об этом сообщает пресс-служба команды из Калькутты.

Контракт с 53-летним российским специалистом рассчитан на один сезон.

"Мы очень рады назначить Андрея Чернышова на должность главного тренера и считаем, что у него есть все необходимое, чтобы принести успех нашему клубу. Наряду с его опытом тренерской работы на высшем уровне в различных лигах и странах, Чернышов также обладает подтвержденным опытом в поиске и воспитании молодежи, - сказал исполняющий обязанности генерального секретаря клуба Даниш Икбал. - У нас прекрасная академия, которую мы продолжим развивать вместе с Чернышовым".

"Мохаммедан" выступает во втором дивизионе чемпионата Индии. В сезоне-2020/21 клуб занял четвертое место, набрав 16 очков.

Чернышов является чемпионом Европы среди молодежных команд (1990), двукратным чемпионом России (1992, 1993), а также обладателем Кубка Австрии. В качестве тренера россиянин становился бронзовым призером чемпионата Грузии с тбилисским "Динамо" (2006). В 2003 году работал главным тренером московского "Спартака". Также он возглавлял юношескую и молодежную сборные России.