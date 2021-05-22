Международная федерация каноэ: погода повлияла на результаты этапа Кубка мира в Барнауле

БАРНАУЛ, 22 мая. /ТАСС/. Погода, резко испортившаяся в Барнауле во время второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, повлияла на результаты спортсменов. Такое мнение высказал ТАСС в субботу технический директор Международной федерации каноэ (ICF) Мартин Маринов.

В третий день этапа Кубка мира температура воздуха на Гребном канале в Барнауле составила 9 градусов тепла, шел дождь, наблюдался ветер.

"Конечно, погода повлияла на заезды. Лучше всего для спортсменов, когда температура воздуха плюс 20-25 градусов, без ветра и дождя. Однако наши ребята все равно знают, как грести в таких условиях. Здесь дело не в организаторах, погоду в мае всегда сложно предсказать, даже в Европе", - рассказал Маринов.

Тренер сборной Мексики Марьян Димитров сообщил ТАСС, что его спортсменам очень тяжело в таких погодных условиях.

"Канал и организация - мне все очень нравится, только погода плохая, нам тяжело. В Мексике тепло, спортсмены не гребут, когда на улице плюс восемь градусов. Мексиканцы плохо себя чувствуют еще и потому, что разница во времени между нашими странами - 12 часов, однако все равно спортсмены хорошо "прогнали", попали в финал. Погода все-таки очень влияет на результат, в остальном все очень здорово, здесь очень хорошие лодки, новые - у нас там таких нет", - рассказал Димитров.

О влиянии погоды на выступления спортсменов из России, США, Германии

Холодную погоду на этапе Кубка мира в Барнауле отмечают даже российские спортсмены. Так, алтайская каноистка Ирина Андреева, которая в субботу стала второй на дистанции 200 метров, сообщила, что во время заезда у нее очень замерзли руки. Она выразила надежду на то, что в заключительный день соревнований, 23 мая, погода будет теплее.

Спортсмен из Германии Йохан-Петер Кречмер рассказал ТАСС, что ему нравится, когда тепло, однако он не связывает результаты заездов с погодой в Барнауле. Стентон Коллинс из США назвал необычными сложившиеся погодные условия. "Погода, конечно, влияет на гонки, но на таком уровне спортсмены знают, как согреться, чтобы адаптироваться к этим условиям. Для меня эта погода очень необычна, но спортсмены стараются показать лучшие результаты", - рассказал Коллинс ТАСС.

В Барнауле 20 мая стартовал второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, право проведения которого Алтайскому краю доверила ICF в марте 2019 года после положительного опыта проведения турнира "Кубок чемпионов". В городе для подготовки к этапу Кубка мира специально построили обводной канал глубиной 14 метров. Для проведения соревнований было закуплено 300 лодок на общую сумму 150 млн рублей, всего в организацию соревнований в Барнауле, а также в подготовку инфраструктуры для них вложено более 600 млн рублей. В соревнованиях участвуют более 400 спортсменов из почти 60 стран мира.