В гандбольной федерации не видят умысла в действиях тренера, повлекших травму игрока ЦСКА

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Главный тренер гандбольного клуба "СГАУ-Саратов" Александр Алексеев в первом полуфинальном матче Суперлиги не имел умысла нанести травму игроку ЦСКА Алексею Фокину, который получил ожог роговицы глаза от попадания нашатыря. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин.

Инцидент произошел в пятницу в первом полуфинальном матче Суперлиги со "СГАУ-Саратовом". Алексеев, не согласный с решением судей, пнул ногой игровой мяч, он попал в руку врача ЦСКА, который направлялся на площадку для того, чтобы оказать помощь разыгрывающему команды Валентину Воробьеву. В руках у врача находился нашатырный спирт, после попадания мяча он пролился и попал в глаз правому крайнему Фокину.

"Уверяю, произошедший инцидент не носит умышленного характера. Дело случая, таких один на миллион", - сказал Воронин.

Алексеев после инцидента был удален с площадки, игра завершилась со счетом 33:24 в пользу ЦСКА. В федерации отметили, что степень наказания Алексеева будет определена после рассмотрения рапорта судей встречи.