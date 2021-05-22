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Летние олимпийские виды спорта

Организаторы: каноист Штокалов чувствует себя нормально после обращения к врачам

В пятницу бронзовый призер Олимпиады-2016 выпал из лодки после заезда на этапе Кубка мира в Барнауле, врачи объяснили ухудшение состояния переутомлением
Оказание медицинской помощи Илье Штокалову Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Оказание медицинской помощи Илье Штокалову
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

БАРНАУЛ, 22 мая. /ТАСС/. Состояние российского каноиста Ильи Штокалова, который после заезда на втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле в пятницу обратился за медицинской помощью, оценивается как нормальное. Об этом сообщил в субботу журналистам президент Алтайской федерации гребли на байдарках и каноэ Юрий Шамков.

"Штокалов вчера просто выложился в заезде. Он сейчас нормально себя чувствует", - сказал Шамков. Утром в субботу спортсмен уже улетел из Барнаула.

Источник в Международной федерации каноэ (ICF) сообщил ТАСС, что ухудшение состояния спортсмена обусловлено высокой концентрацией лактата (молочной кислоты) после заезда. Это связано с переутомлением спортсмена.

В пятницу российский каноист Илья Штокалов выпал из лодки после заезда. Он финишировал вторым на каноэ-одиночке на дистанции 1 000 м. Медики доставили его в машину скорой помощи, где осмотрели и оказали необходимую помощь.

Штокалову 34 года, он является бронзовым призером Олимпиады-2016 и чемпионата Европы - 2009.

Этап Кубка мира в Барнауле завершится 23 мая.

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