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Летние олимпийские виды спорта

"Лада" стала бронзовым призером женского чемпионата России по гандболу

Чемпион страны определится в воскресенье после ответной финальной встречи между ЦСКА и "Ростов-Доном"

ТАСС, 22 мая. Тольяттинская "Лада" завоевала бронзовые медали чемпионата России по гандболу среди женщин. В ответном матче за третье место "Лада" обыграла дома "Астраханочку" со счетом 32:17.

Первая встреча прошла в Астрахани и завершилась победой хозяев со счетом 34:29.

"Лада" является шестикратным чемпионом России, бронзовым призером команда стала в пятый раз. Помимо этого, в активе команды по одной победе в Кубке России и Кубке обладателей кубков, а также два Кубка EHF.

Чемпион страны определится в воскресенье по итогам ответной финальной встречи между ЦСКА и "Ростов-Доном". В первом матче домашнюю победу одержала столичная команда со счетом 30:23.

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Летние олимпийские виды спорта
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