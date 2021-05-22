"Лада" стала бронзовым призером женского чемпионата России по гандболу

ТАСС, 22 мая. Тольяттинская "Лада" завоевала бронзовые медали чемпионата России по гандболу среди женщин. В ответном матче за третье место "Лада" обыграла дома "Астраханочку" со счетом 32:17.

Первая встреча прошла в Астрахани и завершилась победой хозяев со счетом 34:29.

"Лада" является шестикратным чемпионом России, бронзовым призером команда стала в пятый раз. Помимо этого, в активе команды по одной победе в Кубке России и Кубке обладателей кубков, а также два Кубка EHF.

Чемпион страны определится в воскресенье по итогам ответной финальной встречи между ЦСКА и "Ростов-Доном". В первом матче домашнюю победу одержала столичная команда со счетом 30:23.