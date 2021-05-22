Хачанов не сумел выйти в финал теннисного турнира в Лионе

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов проиграл британцу Кэмерону Норри в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) во французском Лионе.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу 25-летнего британца, который провел второй матч за день. Ранее в субботу он обыграл француза Артура Риндеркнеха (6:3, 3:6, 6:3). 25-летний Хачанов был посеян на турнире под восьмым номером. В финале Норри сыграет с греком Стефаносом Циципасом (2-й номер посева).

Хачанов занимает 26-ю строчку мирового рейтинга и имеет на счету четыре титула АТР. На турнирах серии Большого шлема лучшим результатом россиянина является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции - 2019.

Норри располагается на 49-й строчке рейтинга АТР. Он дважды доходил до третьего круга турниров серии Большого шлема.

Турнир в Лионе завершится в воскресенье, призовой фонд соревнований составляет $419 тыс.