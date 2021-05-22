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Летние олимпийские виды спорта

Власов опустился на четвертое место в общем зачете "Джиро д'Италия" после 14-го этапа

Александр Власов EPA-EFE/LUCA ZENNARO
Описание
Александр Власов
© EPA-EFE/LUCA ZENNARO

ТАСС, 22 мая. Итальянец Лоренцо Фортунато из команды Eolo-Kometa Cycling Team выиграл 14-й этап престижной шоссейной многодневной велогонки "Джиро д'Италия". Россиянин Александр Власов из "Астаны" финишировал 16-м.

Этап протяженностью 205 км прошел между Читаделлой и Монте-Дзонколаном. Итальянец преодолел дистанцию за 5 часов 17 минут 22 секунды. Вторым стал словенец Ян Тратник из Bahrain Victorious, третьим - итальянец Алессандро Кови из UAE Team Emirates.

В общем зачете многодневки Власов опустился со второго на четвертое место и уступает лидеру колумбийцу Эгану Берналю из Ineos Grenadiers 1 минуту 57 секунд. Второе место занимает британец Саймон Йейтс из Team Bikeexchange (отставание 1.33), третье - итальянец Дамиано Карузо из Bahrain Victorious (1.51).

Власову 25 лет. В прошлом году он также участвовал в "Джиро д'Италия", но сошел с дистанции из-за проблем со здоровьем. Многодневка стала для него первой в карьере из гонок Гранд-тура. В общем зачете испанской "Вуэльты" прошлого года россиянин стал 11-м.

15-й этап пройдет 23 мая, его протяженность составит 147 км. Многодневка состоит из 21 этапа. Часть из них пройдет на территории Швейцарии и Словении, также гонщики проедут семь горных этапов и четыре отрезка протяженностью более 200 км. Завершится гонка 30 мая в Милане.

Первая гонка была организована в 1909 году изданием La Gazzetta dello Sport. Пятикратными победителями "Джиро д'Италия" являются итальянцы Альфредо Бинда и Фаусто Коппи, а также бельгиец Эдди Меркс. Трижды гонку выигрывали российские гонщики - Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).

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