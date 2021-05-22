ЦСКА вышел вперед в счете в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с "Зенитом"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Баскетболисты московского ЦСКА со счетом 96:82 обыграли петербургский "Зенит" в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Москве.

Самым результативным игроком матча стал Уилл Клайберн из ЦСКА, на счету которого 24 очка. У гостей больше всех очков набрал Кевин Пангос (15).

Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу ЦСКА. Четвертый матч пройдет 24 мая в Москве. В другом полуфинале играют краснодарский "Локомотив-Кубань" и казанский УНИКС. Счет в серии 2-0 в пользу УНИКСа.

ЦСКА является 10-кратным чемпионом Единой лиги ВТБ, армейцы неизменно выигрывают титул с 2012 года. "Зенит" был основан в 2014 году. Команда из Санкт-Петербурга трижды становилась бронзовым призером турнира (2016, 2017, 2018). В прошлом сезоне победитель не был определен из-за пандемии коронавируса.

"Зенит" стал победителем регулярного чемпионата, армейцы заняли четвертое место. В четвертьфинальной серии команда из Санкт-Петербурга переиграла пермскую "Парму" со счетом 2-0. ЦСКА оказался сильнее "Нижнего Новгорода" (2-1).