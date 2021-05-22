Боксер Кудряшов после поражения может провести бой против олимпийского чемпиона Тищенко

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российский боксер Дмитрий Кудряшов может провести поединок с олимпийским чемпионом Евгением Тищенко в сентябре. Об этом ТАСС сообщили возможные организаторы боя.

Романов осенью может провести бой за временный титул WBC против поляка Шпильки

Кудряшов в пятницу проиграл Евгению Романову единогласным решением судей в поединке за звание обязательного претендента на титул Всемирного боксерского совета (WBC) и серебряный пояс WBC в новой весовой категории до 101,6 кг.

"Бой Тищенко - Кудряшов может пройти в сентябре в первом тяжелом весе", - сказал собеседник агентства.

35-летний Кудряшов потерпел четвертое поражение при 24 победах (23 нокаутом). Он принимал участие во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), боксировал за титул чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA), проиграв кубинцу Юниэлю Дортикосу. Россиянин владел серебряным поясом и титулом чемпиона СНГ и славянских стран по версии WBC, а также интернациональным поясом WBA в первом тяжелом весе.