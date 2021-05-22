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Олимпиада в Токио

Базаревич сообщил, что Швед не сыграет за сборную России в отборочном турнире к Олимпиаде

По словам самого игрока, травмы не дают ему сосредоточиться на игре за национальную команду

ТАСС, 22 мая. Защитник "Химок" Алексей Швед не сыграет за сборную России по баскетболу в квалификационных матчах к Олимпийским играм. Об этом заявил главный тренер национальной команды Сергей Базаревич, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Отборочный турнир пройдет с 29 июня по 4 июля в хорватском Сплите. Россияне сыграют в группе А с командами Германии и Мексики. По две лучших команды от групп А и В выйдут в полуфинал, где в плей-офф выявят участника Олимпийских игр.

"Швед не сыграет за сборную в олимпийской квалификации, - сказал Базаревич. - Мы созвонились, и он озвучил свое окончательное решение".

Тренер также отметил, что игроку из-за травм сложно продолжить играть за национальную команду на необходимом уровне.

"Он закончил карьеру в сборной? Такая постановка вопроса не звучала, но Алексей сказал, что многочисленные травмы не позволяют ему сосредоточиться на игре в сборной в должной степени".

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Олимпиада в Токио
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