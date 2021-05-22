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Евро-2020

Трезеге не исключил, что в финале чемпионата Европы встретятся сборные России и Франции

Француз признался, что чувствует очень высокий уровень поддержки сборной России
Давид Трезеге Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Давид Трезеге
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Сборные России и Франции могут встретиться в финале чемпионата Европы по футболу. Такое мнение высказал на церемонии открытия выставки Кубка Европы в Парке футбола на Заячьем острове в Санкт-Петербурге чемпион мира и Европы француз Давид Трезеге.

Чемпионат Европы по футболу должен пройти в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии, французы выступят в группе F, где их соперниками будут сборные Венгрии, Германии и Португалии.

"Я побывал на вашем стадионе, это один из самых красивых стадионов в мире. Плюс к этому меня везде встречают болельщики, я чувствую очень высокий уровень поддержки сборной России. Давайте не исключать вариант финала Россия - Франция", - сказал Трезеге.

Семь матчей чемпионата Европы примет Санкт-Петербург: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля. Арена в Санкт-Петербурге вмещает 68 тыс. зрителей, трибуны разрешено заполнить на 50%.

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