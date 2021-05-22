Четыре очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Флориду" в матче плей-офф НХЛ

ТАСС, 22 мая. "Тампа" на своей площадке победила "Флориду" со счетом 6:2 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе победителей шайбы забросили Энтони Сирелли (4-я минута), Янни Гурд (8), Ондржей Палат (17), Алекс Киллорн (26, 28) и Никита Кучеров (45). У "Флориды" отличились Джонатан Юбердо (9) и Картер Верхэге (39).

Помимо заброшенной шайбы, Кучеров отметился тремя результативными передачами. Российский нападающий пропустил регулярный чемпионат из-за операции на бедре, в плей-офф он в четырех матчах набрал 9 (3 шайбы + 6 результативных передач) очков. Российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев в прошедшем матче отметился голевой передачей, а голкипер команды Андрей Василевский отразил 39 бросков по своим воротам. Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский вошел в стартовый состав, но после пяти пропущенных шайб был заменен.