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НХЛ

"Айлендерс" сравняли счет в серии плей-офф НХЛ с "Питтсбургом"

Четвертый матч серии завершился победой клуба из Нью-Йорка со счетом 4:1
© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 23 мая. "Нью-Йорк Айлендерс" на своем льду победил "Питтсбург" со счетом 4:1 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джош Бэйли (29-я минута), Райан Пулок (35), Оливер Вальстрём (47) и Джордан Эберле (47). За "Питтсбург" отличился Зак Остон-Риз (58).

Российский голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 29 бросков. Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин баллов за результативность не набрал.

Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2. Пятая встреча состоится 25 мая в Питтсбурге.

По итогам регулярного чемпионата "Питтсбург" занял первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, "Айлендерс" стали четвертыми. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.

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