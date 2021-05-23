"Айлендерс" сравняли счет в серии плей-офф НХЛ с "Питтсбургом"

В составе победителей шайбы забросили Джош Бэйли (29-я минута), Райан Пулок (35), Оливер Вальстрём (47) и Джордан Эберле (47). За "Питтсбург" отличился Зак Остон-Риз (58).

ТАСС, 23 мая. "Нью-Йорк Айлендерс" на своем льду победил "Питтсбург" со счетом 4:1 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 29 бросков. Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин баллов за результативность не набрал.

Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2. Пятая встреча состоится 25 мая в Питтсбурге.

По итогам регулярного чемпионата "Питтсбург" занял первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, "Айлендерс" стали четвертыми. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.