"Торонто" сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с "Монреалем"

ТАСС, 23 мая. "Торонто" на своем льду победил "Монреаль" со счетом 5:1 во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Джейсон Спецца (13-я минута), Остон Мэттьюс (26), Расмус Сандин (34), Вильям Нюландер (49) и Александр Керфут (59). У проигравших отличился Йеспери Котканиеми (8).
Российский форвард "Торонто" Илья Михеев провел на льду 13 минут 36 секунд и не отметился результативными действиями.
Счет в серии до четырех побед стал равным - 1-1. Следующий матч серии пройдет 25 мая в Монреале.
По итогам регулярного чемпионата "Монреаль" занял четвертое место в таблице Северного дивизиона, "Торонто" стал первым. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.