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НХЛ

"Торонто" сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с "Монреалем"

Второй матч серии завершился со счетом 5:1 в пользу "Торонто"
Джейсон Спецца AP Photo/Peter Power
Описание
Джейсон Спецца
© AP Photo/Peter Power

ТАСС, 23 мая. "Торонто" на своем льду победил "Монреаль" со счетом 5:1 во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джейсон Спецца (13-я минута), Остон Мэттьюс (26), Расмус Сандин (34), Вильям Нюландер (49) и Александр Керфут (59). У проигравших отличился Йеспери Котканиеми (8).

Российский форвард "Торонто" Илья Михеев провел на льду 13 минут 36 секунд и не отметился результативными действиями.

Счет в серии до четырех побед стал равным - 1-1. Следующий матч серии пройдет 25 мая в Монреале.

По итогам регулярного чемпионата "Монреаль" занял четвертое место в таблице Северного дивизиона, "Торонто" стал первым. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.

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