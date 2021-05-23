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НХЛ

"Вегас" увеличил преимущество в серии плей-офф НХЛ с "Миннесотой"

Четвертый матч серии завершился победой "Вегаса" со счетом 4:0
© AP Photo/Andy Clayton-King

ТАСС, 23 мая. "Миннесота" на своем льду проиграла "Вегасу" со счетом 0:4 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Николя Руа (11-я и 59-я минуты), Алекс Так (30) и Марк Стоун (34).

Российский форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов провел на льду 20 минут 4 секунды и не отметился результативными действиями. В первом периоде нападающему разбили нос в игровом моменте, но он смог продолжить встречу. В четырех матчах серии против "Вегаса" на счету Капризова одна результативная передача.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Вегаса". Следующий матч серии пройдет 25 мая в Лас-Вегасе.

По итогам регулярного чемпионата "Миннесота" заняла третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, "Вегас" стал вторым. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.

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