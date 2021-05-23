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НБА

"Бруклин" повел в серии первого раунда плей-офф НБА с "Бостоном"

Первый матч серии завершился победой клуба из Нью-Йорка со счетом 104:93
Кевин Дюрант и Джейсон Тейтум AP Photo/Corey Sipkin
Описание
Кевин Дюрант и Джейсон Тейтум
© AP Photo/Corey Sipkin

ТАСС, 23 мая. "Бруклин" дома победил "Бостон" со счетом 104:93 в первом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал форвард "Бруклина" Кевин Дюрант, на счету которого 32 очка и 12 подборов. В составе "Бостона" больше всего очков набрал форвард Джейсон Тейтум (22).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Бруклина". Следующий матч пройдет 26 мая в Нью-Йорке.

"Бруклин" в регулярном чемпионате занял второе место в Восточной конференции, "Бостон" стал седьмым и вышел в плей-офф, обыграв в раунде плей-ин "Вашингтон".

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