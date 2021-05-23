"Портленд" обыграл "Денвер" в первом матче серии плей-офф НБА

ТАСС, 23 мая. "Денвер" дома проиграл "Портленду" со счетом 109:123 в первом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самыми результативными игроками матча стали центровой "Денвера" Никола Йокич (34 очка и 14 подборов) и защитник "Портленда" Дэмиан Лиллард (34 очка + 13 передач).
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу ""Портленда". Следующий матч пройдет 25 мая в Денвере.
"Денвер" в регулярном чемпионате занял третье место в Западной конференции, "Портленд" стал шестым.