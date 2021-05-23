СМИ: "Рубин" проявляет интерес к футболисту "Норчепинга" Хакшабановичу

ТАСС, 23 мая. Российский футбольный клуб "Рубин" заинтересован в приобретении полузащитника шведского "Норчепинга" Сеада Хакшабановича. Об этом сообщает газета Expressen.

Нынешнее соглашение Хакшабановича с клубом действует до июня 2024 года. По данным портала Transfermarkt, 22-летний футболист оценивается в €4 млн.

Ранее "Рубин" уже проводил переговоры с "Норчепингом" насчет приобретения Хакшабановича. Также к черногорскому футболисту проявляют интерес итальянские "Наполи" и "Аталанта", где выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Хакшабанович выступает за "Норчепинг" с 2019 года, в январе 2020 года игрок вернулся в Швецию после полугодовой аренды в английский "Вест Хэм". В текущем сезоне чемпионата Швеции он провел семь матчей, отдав четыре голевые передачи. Ранее полузащитник выступал за шведский "Хальмстад" и испанскую "Малагу".

"Рубин" занял четвертое место по итогам сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги и сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги конференций в следующем сезоне.