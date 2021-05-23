Шварц заявил, что доволен развитием футболистов "Динамо"

ТАСС, 23 мая. Главный тренер московского "Динамо" немец Сандро Шварц очень доволен своим первым сезоном в Российской премьер-лиге (РПЛ) и развитием команды. Комментарий специалиста приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Очень доволен. Мы заложили хороший плацдарм в том, что касается игровых идей, интенсивности, с которой хотим действовать. Самое важное, что виден наш почерк, ребята перенесли идеи на поле. Футболисты растут, и два заключительных дерби с "Локомотивом" и ЦСКА, в которых взяли четыре очка, это лишний раз подчеркивают, для молодого коллектива это все здорово", - сказал Шварц.

"Хотя не обошлось и без спадов. Кубковый четвертьфинал с "Крыльями" и результаты матчей с "Химками" и "Рубином" нас сильно разочаровали - упустили возможность попасть в еврокубки, это было болезненно, но жизнь продолжается. Сейчас, оглянувшись назад, могу сказать, что доволен развитием команды", - добавил он.

Шварц подписал контракт с "Динамо" в октябре 2020 года. Команда заняла седьмое в турнирной таблице Тинькофф-РПЛ. До пятого места, которое давало путевку в Лигу конференций, "Динамо" не хватило три очка.