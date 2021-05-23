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Футбол в России

Шварц заявил, что доволен развитием футболистов "Динамо"

По итогам чемпионата России динамовцы заняли седьмое место

ТАСС, 23 мая. Главный тренер московского "Динамо" немец Сандро Шварц очень доволен своим первым сезоном в Российской премьер-лиге (РПЛ) и развитием команды. Комментарий специалиста приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Очень доволен. Мы заложили хороший плацдарм в том, что касается игровых идей, интенсивности, с которой хотим действовать. Самое важное, что виден наш почерк, ребята перенесли идеи на поле. Футболисты растут, и два заключительных дерби с "Локомотивом" и ЦСКА, в которых взяли четыре очка, это лишний раз подчеркивают, для молодого коллектива это все здорово", - сказал Шварц.

"Хотя не обошлось и без спадов. Кубковый четвертьфинал с "Крыльями" и результаты матчей с "Химками" и "Рубином" нас сильно разочаровали - упустили возможность попасть в еврокубки, это было болезненно, но жизнь продолжается. Сейчас, оглянувшись назад, могу сказать, что доволен развитием команды", - добавил он.

Шварц подписал контракт с "Динамо" в октябре 2020 года. Команда заняла седьмое в турнирной таблице Тинькофф-РПЛ. До пятого места, которое давало путевку в Лигу конференций, "Динамо" не хватило три очка.

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