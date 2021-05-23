Тренер "Динамо" Шварц поделился мнением о судействе в чемпионате России по футболу

ТАСС, 23 мая. Главный тренер московского "Динамо" немец Сандро Шварц считает, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) показывают слишком много карточек. Комментарий специалиста приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Я посмотрел много матчей в РПЛ и не могу сказать, что здесь в целом плохие дела с судейством, оно вполне нормальное. Единственное, что мог бы предложить для улучшения, - это пореже показывать желтые и красные карточки. По сравнению с Англией и Германией в России действуют не грубее, но при этом наказания выносятся гораздо чаще. Слишком много игр, которые заканчиваются в неравных составах", - сказал Шварц.

"Иногда уже к 10-й минуте футболисты твоей команды получают три предупреждения. Это ведь тоже отражается на интенсивности, о которой много говорится. Чистого игрового времени, когда мяч в деле, в РПЛ гораздо меньше, чем в европейских топ-чемпионатах. Там оно 56-57 минут, в российской лиге обычный показатель - 45-46", - добавил он.

Шварц подписал контракт с "Динамо" в октябре 2020 года. Команда заняла седьмое в турнирной таблице Тинькофф-РПЛ. До пятого места, которое давало путевку в Лигу конференций, "Динамо" не хватило три очка.