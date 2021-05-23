Шварц считает, что качество футбола в РПЛ находится на хорошем уровне

ТАСС, 23 мая. Качество футбола в Российской премьер-лиге (РПЛ) находится на высоком уровне. Такое мнение высказал главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Премьер-лига на хорошем уровне с точки зрения тактики, качества футбола. В чем нахожу наибольшую разницу по сравнению с бундеслигой - это то, с каким упорством и верой команды умеют обороняться. Я по себе знаю, как непросто сидеть глубоко в защите, здесь же вижу, что футболисты совершенно не теряют присутствия духа, уверенности в собственных силах. Они знают, что нанесут всего три-четыре удара за матч, будут владеть мячом 25 процентов времени, но все равно верят в победу", - сказал Шварц.

Шварц подписал контракт с "Динамо" в октябре 2020 года. Команда заняла седьмое в турнирной таблице Тинькофф-РПЛ. До пятого места, которое давало путевку в Лигу конференций, "Динамо" не хватило три очка.