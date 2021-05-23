Власов остался на четвертом месте в общем зачете "Джиро д'Италия" после 15-го этапа

ТАСС, 23 мая. Бельгиец Виктор Кампенартс из команды Qhubeka-Assos ("Кубека-ассос") стал победителем 15-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Джиро д'Италия". Россиянин Александр Власов из казахстанской "Астаны" финишировал 27-м и сохранил четвертую строчку в общем зачете.

Этап протяженностью 147 км прошел между городами Градо и Гориция. Победитель преодолел дистанцию за 3 часа 25 минут 25 секунд. Второе место занял нидерландец Оскар Рисебек из команды Alpecin-Fenix ("Алпецин-Феникс"), третьим стал представитель команды DSM ("Ди-эс-эм") немец Никиас Арндт.

Власов в общем зачете уступает лидеру колумбийцу Эгану Берналю из Ineos Grenadiers ("Инеос гренадирс") 1 минуту 57 секунд. Второе место занимает британец Саймон Йейтс из Team Bikeexchange ("Тим байкиксчендж", отставание 1.33), третье - итальянец Дамиано Карузо из Bahrain Victorious ("Бахрейн викториус", 1.51).

Власову 25 лет. В прошлом году он также участвовал в "Джиро д'Италия", но сошел с дистанции из-за проблем со здоровьем. Многодневка стала для него первой в карьере из гонок Гранд-тура. В общем зачете испанской "Вуэльты" прошлого года россиянин стал 11-м.

16-й этап пройдет 24 мая, его протяженность составит 212 км. Многодневка состоит из 21 этапа. Часть из них пройдет на территории Швейцарии и Словении, также гонщики проедут семь горных этапов и четыре отрезка протяженностью более 200 км. Завершится гонка 30 мая в Милане.

Первая гонка была организована в 1909 году изданием La Gazzetta dello Sport ("Гадзетта делло спорт"). Пятикратными победителями "Джиро д'Италия" являются итальянцы Альфредо Бинда и Фаусто Коппи, а также бельгиец Эдди Меркс. Трижды гонку выигрывали российские гонщики - Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).