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Шахматные турниры

Лагно победила Кашлинскую в партии Гран-при FIDE в Гибралтаре

Две лучшие шахматистки по итогам Гран-при сыграют в турнире претендентов

ТАСС, 23 мая. Россиянка Катерина Лагно белыми фигурами победила соотечественницу Алину Кашлинскую в партии второго тура четвертого этапа Гран-при Международной федерации шахмат (FIDE). Турнир проходит в Гибралтаре.

Этап в Гибралтаре является последним. На первом этапе, который прошел в Сколково, победу одержала Хампи Конеру из Индии, на втором (Монако) - россиянка Александра Костенюк, на третьем (Лозанна) - грузинка Нана Дзагнидзе. Перед началом четвертого этапа в общем зачете Гран-при лидирует россиянка Александра Горячкина (398 очков), второй идет Конеру (293), третьей - Костенюк (193).

Лучшие две шахматистки по итогам Гран-при сыграют в турнире претендентов. Последней победительницей турнира претендентов является Горячкина, которая в партии за мировую шахматную корону не сумела обыграть действующую чемпионку китаянку Цзюй Вэньцзюнь.

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