Двоюродные братья Хабиба Нурмагомедова прибыли в США на подготовку к бою

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Абубакар Нурмагомедов прибыл на подготовку в США. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Абубакар и Усман Нурмагомедовы, а также Тагир Уланбеков прилетели в США на подготовку к боям", - сказал собеседник агентства.

Все трое бойцов входят в команду бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абубакар и Усман являются его двоюродными братьями.

Абубакар Нурмагомедов проведет следующий бой в UFC 17 июля против американца Дэниела Родригеса. Уланбеков 20 июня встретится с американцем Тайсоном Нэмом.