ЦСКА стал победителем первенства России по футболу среди молодежных команд

ТАСС, 23 мая. Московский ЦСКА сыграл вничью со "Спартаком" со счетом 0:0 в матче 27-го тура молодежного первенства России по футболу и за тур до окончания турнира обеспечил себе чемпионство. Встреча проходила на "ВЭБ-Арене".

ЦСКА оторвался от занимающего второе место "Зенита" на три очка. Команда из Санкт-Петербурга не сможет догнать армейцев, так как в случае равенства очков столичный коллектив окажется выше в таблице благодаря лучшему результату в личных встречах.

Молодежное первенство России было создано в 2008 году вместо турнира дублеров клубов премьер-лиги. ЦСКА стал чемпионом во второй раз в истории, трижды армейцы выигрывали серебряные медали и пять раз - бронзовые. Самыми титулованными клубами турнира являются "Динамо" и "Спартак", которые занимали первое место по четыре раза. Дважды чемпионом становился "Локомотив", по разу - "Зенит" и "Краснодар".

Перед сезоном-2020/21 Российская премьер-лига представила новый формат розыгрыша молодежного первенства, который был поддержан клубами. В турнире выступают 20 команд: 16 молодежных команд клубов РПЛ и 4 команды, принимавшие участие в розыгрыше Юношеской футбольной лиги сезона-2019/20. В первой части турнира клубы были поделены на две группы по 10 команд с учетом территориального принципа, они проводили матчи в два круга каждый с каждым. В финальной части первые пять команд из группы A играют с первыми пятью командами из группы Б, а последние пять команд из группы А - с последними пятью командами из группы Б.