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Футбол в Англии

СМИ: "Манчестер Юнайтед" продлит контракт с футболистом Бруну Фернандешем

Нынешнее соглашение португальца истекает в 2025 году
Бруну Фернандеш EPA-EFE/Phil Noble
Описание
Бруну Фернандеш
© EPA-EFE/Phil Noble

ТАСС, 23 мая. Руководство английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" планирует продлить контракт с португальским полузащитником Бруну Фернандешем. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Mirror.

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По информации Mirror, агент Фернандеша Мигель Пинту прибыл в Англию для начала переговоров. При этом "Манчестер Юнайтед" намерен подписать новое соглашение с 26-летним футболистом до начала чемпионата Европы. Текущий контракт Фернандеша рассчитан до июня 2025 года, трансферная стоимость игрока оценивается в €90 млн (по данным портала Transfermarkt).

Фернандеш перешел в "Манчестер Юнайтед" из португальского "Спортинга" в январе 2020 года. Всего он провел за английский клуб 70 матчей, забив 40 голов и отдав 25 результативных передач. В составе сборной Португалии полузащитник сыграл в 27 встречах, отличившись дважды.

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