В команде Яна заявили, что UFC пока не подтвердил реванш со Стерлингом

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) пока не принял решения о следующем поединке российского бойца смешанного стиля Петра Яна. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

В воскресенье президент UFC Дэйна Уайт рассказал в интервью ESPN, что американец Алджамейн Стерлинг перенес операцию. При этом глава организации отметил, что Ян все еще ждет боя-реванша с американцем.

"На данный момент UFC не принял решения относительно следующего боя. Будет ли это реванш со Стерлингом или же иной бой - пока непонятно. Вообще неясно, когда Стерлинг вернется", - сказал собеседник агентства.

7 марта Ян проиграл Стерлингу в результате дисквалификации и лишился титула чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). В четвертом раунде 28-летний россиянин нанес сопернику удар коленом в голову в партере (когда один из соперников находится в положении лежа или стоит на коленях), что является запрещенным приемом.

Яну 28 лет, в его активе 15 побед и два поражения в ММА.