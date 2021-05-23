Российская гимнастка Крамаренко победила на международном турнире в Румынии

ТАСС, 23 мая. Россиянка Лала Крамаренко одержала победу в личном многоборье на международном турнире по художественной гимнастике в Румынии.

Соревнования проходили в течение трех дней. По итогам четырех упражнений 16-летняя спортсменка показала результат 99,050 балла. Второй стала еще одна россиянка Анастасия Симакова (95,950), третьей - итальянка Милена Балдассарри (94,150).

Крамаренко является обладательницей трех золотых медалей первого в истории юниорского чемпионата мира по художественной гимнастике, который прошел в Москве в 2019 году. Спортсменка включена в состав сборной России на предстоящий чемпионат Европы, который пройдет в Болгарии.