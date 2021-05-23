{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Российский боец Шаблий планирует провести подготовку с командой Хабиба Нурмагомедова

Россиянин в ночь на субботу успешно дебютировал в Bellator

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Александр Шаблий может провести подготовку к поединку с командой Хабиба Нурмагомедова. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

На эту тему

"В команде хорошая атмосфера, рабочая, ребята сконцентрированы на тренировках и результате, - сказал Шаблий. - Между ребятами братские отношения, хороший коллектив, мне нравилось с ними готовиться. Я многое для себя почерпнул, в том числе в работе с Исламом Махачевым. Думаю, еще будет время, чтобы мы вместе потренировались, я очень люблю готовиться в Дагестане".

28-летний Шаблий в ночь на субботу дебютировал в Bellator, победив единогласным решением судей британца Альфи Дэвиса. Ранее россиянин несколько раз проводил подготовку с командой Нурмагомедова.

Всего на счету Шаблия 20 побед и три поражения.

Теги
ММА
ЧМ по хоккею в Риге
Сборная Канады впервые в истории проиграла два первых матча на чемпионате мира по хоккею
Канадцы уступили во втором матче турнира американцам
Читать полностью