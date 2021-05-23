Российский боец Шаблий планирует провести подготовку с командой Хабиба Нурмагомедова

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Александр Шаблий может провести подготовку к поединку с командой Хабиба Нурмагомедова. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

"В команде хорошая атмосфера, рабочая, ребята сконцентрированы на тренировках и результате, - сказал Шаблий. - Между ребятами братские отношения, хороший коллектив, мне нравилось с ними готовиться. Я многое для себя почерпнул, в том числе в работе с Исламом Махачевым. Думаю, еще будет время, чтобы мы вместе потренировались, я очень люблю готовиться в Дагестане".

28-летний Шаблий в ночь на субботу дебютировал в Bellator, победив единогласным решением судей британца Альфи Дэвиса. Ранее россиянин несколько раз проводил подготовку с командой Нурмагомедова.

Всего на счету Шаблия 20 побед и три поражения.