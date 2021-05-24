"Лейкерс" проиграли "Финиксу" в первом матче серии плей-офф НБА

ТАСС, 24 мая. "Финикс" дома победил "Лос-Анджелес Лейкерс" со счетом 99:90 в первом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал защитник "Финикса" Девин Букер (34 очка). В составе "Лейкерс" больше всех набрал форвард Леброн Джеймс (18 очков + 10 передач).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Финикса". Следующий матч пройдет 26 мая в Финиксе.

"Филадельфия" на своей площадке победила "Вашингтон" со счетом 125:118. Счет в серии стал 1-0 в пользу клуба из Пенсильвании. Следующая игра пройдет 27 мая в Филадельфии.