"Нэшвилл" во втором овертайме победил "Каролину" и сравнял счет в серии плей-офф НХЛ

ТАСС, 24 мая. "Нэшвилл" на своем льду победил "Каролину" во втором овертайме со счетом 4:3 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе "Нэшвилла" шайбы забросили Люк Кунин (1, 97-я минуты), Райан Джохансен (25) и Ник Казинс (44), у "Каролины" отличились Винсент Трочек (19) и Брок Макгинн (39, 41).
Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников провел на льду 29 минут 44 секунды и не отметился результативными действиями. Нападающий "Нэшвилла" Яков Тренин отыграл 15 минут 36 секунд и также не набрал очков за результативность.
Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2. Следующий матч пройдет 25 мая в Каролине.
По итогам регулярного чемпионата "Каролина" заняла первое место в таблице Центрального дивизиона, "Нэшвилл" - четвертое. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.