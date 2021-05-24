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"Нэшвилл" во втором овертайме победил "Каролину" и сравнял счет в серии плей-офф НХЛ

Четвертая игра серии завершилась со счетом 4:3 в пользу "Нэшвилла"
Райан Джохансен AP Photo/Mark Humphrey
Описание
Райан Джохансен
© AP Photo/Mark Humphrey

ТАСС, 24 мая. "Нэшвилл" на своем льду победил "Каролину" во втором овертайме со счетом 4:3 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Нэшвилла" шайбы забросили Люк Кунин (1, 97-я минуты), Райан Джохансен (25) и Ник Казинс (44), у "Каролины" отличились Винсент Трочек (19) и Брок Макгинн (39, 41).

Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников провел на льду 29 минут 44 секунды и не отметился результативными действиями. Нападающий "Нэшвилла" Яков Тренин отыграл 15 минут 36 секунд и также не набрал очков за результативность.

Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2. Следующий матч пройдет 25 мая в Каролине.

По итогам регулярного чемпионата "Каролина" заняла первое место в таблице Центрального дивизиона, "Нэшвилл" - четвертое. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.

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