Хоккеист "Сент-Луиса" Тарасенко испытывает проблемы с пахом

ТАСС, 24 мая. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Владимир Тарасенко испытывает проблемы с пахом. Об этом на своей странице в Twitter со ссылкой на игрока сообщил журналист The Athletic Джереми Рутерфорд.

"Тарасенко сказал, что у него проблема с пахом, нужно время, чтобы залечить травму, - написал Рутерфорд. - Он поблагодарил медперсонал за то, что делали все, чтобы он мог играть".