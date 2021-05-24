Хоккеист "Сент-Луиса" Тарасенко испытывает проблемы с пахом

ТАСС, 24 мая. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Владимир Тарасенко испытывает проблемы с пахом. Об этом на своей странице в Twitter со ссылкой на игрока сообщил журналист The Athletic Джереми Рутерфорд.
"Тарасенко сказал, что у него проблема с пахом, нужно время, чтобы залечить травму, - написал Рутерфорд. - Он поблагодарил медперсонал за то, что делали все, чтобы он мог играть".
Tarasenko said he has groin problem and it needs time to heal. He credited the medical staff for keeping him on the ice. #stlblues— Jeremy Rutherford (@jprutherford) May 23, 2021
В ночь на понедельник "Сент-Луис" проиграл "Колорадо" со счетом 2:5 в четвертом матче серии плей-офф и завершил борьбу за Кубок Стэнли. Тарасенко в матче отметился двумя заброшенными шайбами.
Тарасенко в сентябре 2020 года перенес операцию на плече - третью за 2,5 года. Из-за проблем со здоровьем российский форвард был вынужден пропустить первую половину регулярного чемпионата.