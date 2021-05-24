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НХЛ

Хоккеист "Сент-Луиса" Тарасенко испытывает проблемы с пахом

ТАСС, 24 мая. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Владимир Тарасенко испытывает проблемы с пахом. Об этом на своей странице в Twitter со ссылкой на игрока сообщил журналист The Athletic Джереми Рутерфорд.

"Тарасенко сказал, что у него проблема с пахом, нужно время, чтобы залечить травму, - написал Рутерфорд. - Он поблагодарил медперсонал за то, что делали все, чтобы он мог играть".

В ночь на понедельник "Сент-Луис" проиграл "Колорадо" со счетом 2:5 в четвертом матче серии плей-офф и завершил борьбу за Кубок Стэнли. Тарасенко в матче отметился двумя заброшенными шайбами.

Тарасенко в сентябре 2020 года перенес операцию на плече - третью за 2,5 года. Из-за проблем со здоровьем российский форвард был вынужден пропустить первую половину регулярного чемпионата.

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