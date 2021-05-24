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НБА

"Атланта" повела в серии первого раунда плей-офф НБА с "Нью-Йорком"

Встреча завершилась со счетом 107:105 в пользу "Атланты"
© AP Photo/Seth Wenig

ТАСС, 24 мая. "Нью-Йорк" дома проиграл "Атланте" со счетом 105:107 в первом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал защитник "Атланты" Трэй Янг, на счету которого 32 очка и 10 передач. В составе "Нью-Йорка" больше всего очков набрал защитник Алек Бёрнс (27).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Атланты". Следующий матч пройдет 27 мая в Нью-Йорке.

"Нью-Йорк" в регулярном чемпионате занял четвертое место в Восточной конференции, "Атланта" стала пятой.

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