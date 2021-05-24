"Юта" проиграла "Мемфису" в первом матче серии плей-офф НБА

ТАСС, 24 мая. "Юта" дома уступила "Мемфису" со счетом 109:112 в первом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал защитник "Мемфиса" Диллон Брукс, на счету которого 31 очко. В составе "Юты" больше всего очков набрал форвард Боян Богданович (29).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Мемфиса". Следующий матч пройдет 27 мая в Солт-Лейк-Сити.

"Юта" в регулярном чемпионате заняла первое место в Западной конференции, "Мемфис" стал девятым и пробился в плей-офф через раунд плей-ин.