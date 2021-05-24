Финальный этап чемпионата России по киберспорту собрал около 10 тыс. зрителей

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Порядка 10 тыс. зрителей посетили финальный этап чемпионата России по компьютерному спорту, который прошел в минувшие выходные во дворце спорта "Юность" в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области в понедельник.

"Финал чемпионата России по компьютерному спорту за два дня посетило около 10 тысяч зрителей, в интернете трансляция соревнований собрала более 4 млн просмотров. Организаторы приготовили большую развлекательную программу для зрителей. Рядом со спортивной ареной работал современный спортивный парк, а в фойе - презентационные площадки компьютерных клубов региона, где каждый желающий мог окунуться в атмосферу киберспорта и принять участие в различных турнирах", - говорится в сообщении.

Победителями соревнований в шести видах программы стали команды из Республик Марий Эл, Мордовии, Алтая, Северной Осетии - Алании и Московской и Челябинской областей. Чемпионы получили от 90 тыс. до 800 тыс. рублей.

Турнир проходил с 22 по 23 мая. Киберспортсмены соревновались по таким видам программы, как боевая арена Dota 2, спортивный симулятор NHL 21, стратегия в реальном времени StarCraft II, соревновательная головоломка Clash Royale, файтинг Tekken 7, а также технический симулятор дрон-рейсинга DCL - The Game. Призовой фонд превысил 3,6 миллиона рублей.