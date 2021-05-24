"Крылья Советов" и "Нижний Новгород" вступили в состав участников Российской премьер-лиги

ТАСС, 24 мая. Общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ) одобрило включение "Крыльев Советов" и "Нижнего Новгорода" в состав участников чемпионата страны на сезон-2021/22. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

В минувшем сезоне "Крылья Советов" заняли первое место в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), "Нижний Новгород" стал третьим и должен был сыграть в стыковых матчах за право выступать в Тинькофф-РПЛ в следующем сезоне. Но так как ставший вторым "Оренбург" не получил лицензию для выступления в РПЛ на следующий сезон, согласно регламенту, нижегородский клуб получил право сыграть в премьер-лиге без стыковых матчей. Покинули высший дивизион чемпионата страны по итогам прошедшего сезона "Тамбов" и волгоградский "Ротор".

Четвертое место в ФНЛ, дающее право сыграть в стыковых матчах за право выступать в РПЛ, заняла владикавказская "Алания", но клуб также не получил лицензию для выступления в премьер-лиге. Таким образом, клубы, ставшие 13-м и 14-м в РПЛ, избежали стыковых матчей и остались в премьер-лиге.

"Нижний Новгород" дебютирует в РПЛ, "Крылья Советов" вылетели из премьер-лиги по итогам позапрошлого сезона, заняв предпоследнее, 15-е место. В высшем дивизионе чемпионата России самарская команда выступала с 1992 по 2014, с 2015 по 2017 и с 2018 по 2020 год. В 2004 году "Крылья Советов" стали бронзовыми призерами чемпионата России.