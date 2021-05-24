Медиадиректора "Спартака" Фетисова выписали из больницы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Директор департамента по связям с общественностью московского футбольного клуба "Спартак" Антон Фетисов выписан из больницы. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе "Спартака" Ярослав Кулемин.

10 мая Кулемин сообщил газете "Спорт-Экспресс", что на Фетисова было совершено нападение неизвестными, заведено уголовное дело. У Фетисова была диагностирована черепно-мозговая травма. 12 мая Фетисов сообщил ТАСС, что его перевели из реанимации в обычную палату.

"Фетисов выписан из больницы. Он пока на домашнем режиме", - сказал Кулемин.

Мужчина, подозреваемый в избиении Фетисова, был задержан и отправлен под домашний арест на месяц.