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Летние олимпийские виды спорта

Матыцин выразил соболезнования в связи со смертью тренера по борьбе Миндиашвили

Известный специалист умер в понедельник после продолжительной болезни на 88-м году жизни
Министр спорта России Олег Матыцин Виталий Невар/ТАСС
Описание
Министр спорта России Олег Матыцин
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил соболезнования в связи с кончиной тренера по вольной борьбе Дмитрия Миндиашвили. Его комментарий приводит пресс-служба ведомства.

Миндиашвили умер в понедельник после продолжительной болезни на 88-м году жизни.

"Уход из жизни Дмитрия Георгиевича Миндиашвили - большая утрата для всей спортивной семьи России, особенно для борцовского сообщества. Созданная и руководимая им Академия борьбы в Красноярске стала одним из лучших учебно-спортивных центров нашей страны. Мы всегда будем помнить об огромном вкладе Дмитрия Миндиашвили в развитие отечественной спортивной борьбы. От имени министерства спорта и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким, коллегам и воспитанникам Дмитрия Георгиевича, а также Федерации спортивной борьбы России", - сказал Матыцин.

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Миндиашвили в качестве тренера участвовал во всех летних Олимпийских играх с 1972 года по 2008 год (за исключением 1984 года, когда команда СССР не участвовала в Играх). В августе стал первым в Красноярском крае Героем Труда Российской Федерации. Также тренер был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Дружбы, Дружбы народов, а также высшей государственной наградой Грузии - орденом Чести.

В 1973 году Миндиашвили создал Красноярскую школу высшего спортивного мастерства по видам борьбы, которая стала первой в Сибири и на Дальнем Востоке. Он подготовил трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева, олимпийских чемпионов Ивана Ярыгина и Сагида Муртазалиева, призеров Олимпиад Сергея Карамчакова и Адама Барахоева, двукратных чемпионов мира Виктора Алексеева и Виктора Лебедева. В 2008 году школа реорганизована в Академию борьбы имени Д. Г. Миндиашвили.

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Летние олимпийские виды спортаМатыцин, Олег Васильевич
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