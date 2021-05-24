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Футбол в России

Салихова считает, что спортивный директор "Спартака" не имеет стратегии развития

Салихова вошла в совет директоров "Спартака" 3 мая и объявила об уходе 21 мая

ТАСС, 24 мая. Спортивный директор московского футбольного клуба "Спартак" Дмитрий Попов не разработал стратегию развития. Такое мнение высказала вышедшая из совета директоров команды Зарема Салихова, заявление которой приводит газета "Спорт-Экспресс".

Салихова вошла в совет директоров "Спартака" 3 мая и объявила об уходе 21 мая.

"У любого руководителя есть 100 дней, чтобы доказать свою профессиональную пригодность. Спустя этот период оцениваешь первые результаты. К сожалению, нынешний спортивный директор клуба, ровно как и бывший генеральный [Шамиль Газизов], так и не предоставил спортивную стратегию развития даже на ближайший год, не говоря о среднесрочном и долговременном периодах", - заявила Салихова.

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"Стать чемпионом" - это не стратегия, это лозунг. Это не придирки к спортивному департаменту, стратегию развития я требую от каждого департамента, так как необходимо заранее закладывать в бюджет затраты и ожидаемые прибыли. Я неоднократно требовала эту стратегию и ответы на поставленные вопросы как на рабочих еженедельных совещаниях, так и в групповых клубных чатах и личных сообщениях", - добавила она.

Ранее Салихова заявила, что не согласна с выбором главного тренера красно-белых португальца Руя Витории, последним клубом которого был "Ан-Наср" из Саудовской Аравии. "Я хочу прояснить, что не обладаю достаточной компетенцией, чтобы оценить тренерский талант специалиста. Вопросы вызывали другие моменты, которые хорошо известны всем в клубе еще с января этого года, например, одно из положительных качеств тренера - то, что в "Бенфике" игроки выросли в цене", - заявила Салихова.

"Я оставляю клуб на втором месте с Джорданом Ларссоном и Виктором Мозесом (они были куплены по рекомендациям Франко Камоцци), с хорошей боевой командой и отличным коллективом в зоне еврокубков. За тот год, что я проработала в клубе, впервые за долгое время болельщики, руководство, тренер и команда были едины, равнодушных менеджеров в офисе не было, у всех горели глаза, и все на 100% выкладывались, чтобы сделать "Спартак" лучше. Лично я искренне желаю, чтобы все мои опасения остались только моими опасениями. Я безгранично люблю нашу команду и желаю, чтобы каждый из ребят услышал гимн Лиги чемпионов на нашем стадионе в составе "Спартака", - заключила Салихова.

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