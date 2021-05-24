Серхио Рамос не вошел в состав сборной Испании на чемпионат Европы по футболу

ТАСС, 24 мая. Главный тренер сборной Испании Луис Энрике объявил имена футболистов, которые примут участие в чемпионате Европы. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Всего в заявку вошли 24 из 26 футболистов:

вратари - Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англия), Унай Симон ("Атлетик"), Роберт Санчес ("Брайтон", Англия);

защитники - Хосе Гайя ("Валенсия"), Жорди Альба ("Барселона"), Пау Торрес ("Вильярреал"), Эмерик Ляпорт, Эрик Гарсия (оба - "Манчестер Сити", Англия), Диего Льоренте ("Вильярреал"), Сесар Аспиликуэта ("Челси", Англия), Маркос Льоренте ("Атлетико"); полузащитники - Серхио Бускетс ("Барселона"), Родри ("Манчестер Сити", Англия), Педри ("Барселона"), Тиаго Алькантара ("Ливерпуль", Англия), Коке ("Атлетико"), Фабиан Руис ("Наполи", Италия);

нападающие - Дани Ольмо ("Лейпциг", Германия), Микель Ойярсабаль ("Реал Сосьедад"), Альваро Мората ("Ювентус", Италия), Жерар Морено ("Вильярреал"), Ферран Торрес ("Манчестер Сити", Англия), Адама Траоре ("Вулверхэмптон", Англия), Пабло Сарабия (ПСЖ, Франция).

Рамосу 35 лет, в минувшем сезоне он провел 21 матч за испанский "Реал", забив четыре гола и отдав одну результативную передачу. Защитник являлся капитаном сборной Испании, за национальную команду он провел рекордные 180 матчей, забив 23 гола. Вместе с национальной командой Рамос стал чемпионом мира и двукратным победителем чемпионатов Европы. С мадридским "Реалом" он пять раз становился чемпионом Испании, два раза побеждал в Кубке и четыре раза - в суперкубке страны, в его активе также четыре победы в Лиге чемпионов и три - в Суперкубке УЕФА.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал. Сборная Испании сыграет в группе Е с командами Швеции (14 июня), Польши (19 июня) и Словакии (23 июня).