Матч за Суперкубок России по футболу состоится в Калининграде

ТАСС, 24 мая. Российская премьер-лига (РПЛ) одобрила проведение матча за Олимп - Суперкубок России по футболу в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Встреча между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" пройдет 17 июля на стадионе "Калининград". Вместимость арены составляет 35 016 зрителей.

На проведение встречи претендовали московские "Лужники", "Волгоград-Арена" и "Мордовия-Арена" в Саранске.

Также участники собрания РПЛ утвердили положение о проведении матча, согласно которому в случае ничьей не будет проводиться дополнительное время, а команды сразу перейдут к серии пенальти.