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Футбол в России
Обновлено 

Матч за Суперкубок России по футболу состоится в Калининграде

17 июля трофей разыграют "Зенит" и "Локомотив"
Стадион "Калининград" Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Стадион "Калининград"
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 24 мая. Российская премьер-лига (РПЛ) одобрила проведение матча за Олимп - Суперкубок России по футболу в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Встреча между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" пройдет 17 июля на стадионе "Калининград". Вместимость арены составляет 35 016 зрителей.

На проведение встречи претендовали московские "Лужники", "Волгоград-Арена" и "Мордовия-Арена" в Саранске.

Также участники собрания РПЛ утвердили положение о проведении матча, согласно которому в случае ничьей не будет проводиться дополнительное время, а команды сразу перейдут к серии пенальти.

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Российский футбол
Футбол в России
В Калининграде были уверены, что город примет матч за Суперкубок России
Встреча между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" пройдет 17 июля
В Калининграде были уверены, что город примет матч за Суперкубок России
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