Футбольный клуб "Оренбург" не будет обращаться в CAS по недопуску к сезону РПЛ

ТАСС, 24 мая. Руководство футбольного клуба "Оренбург" приняло решение не подавать жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) по вопросу о недопуске команды к участию в следующем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Оренбург" занял второе место в турнирной таблице первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), дающее право выступить в РПЛ в следующем сезоне. Клуб не сумел получить лицензию на выступление в РПЛ, поскольку его домашний стадион "Газовик" не соответствует требованиям РПЛ по вместимости. 8 мая оренбуржцы подали апелляцию на решение комиссии по лицензированию Российского футбольного союза (РФС), которая была отклонена.

"Оренбург" изучил возможность подачи жалобы в CAS, руководство клуба вело переговоры с адвокатами из России и Швейцарии. В результате изучения документации и консультирования с адвокатами стало понятно, что "Оренбург" не сможет быстро добиться положительного для себя результата. 10 июля стартует следующий сезон Футбольной национальной лиги, осталось чуть больше месяца, необходимо формировать состав команды, проводить сборы и готовиться к новому сезону. Основательно все взвесив, мы приняли тяжелое решение не обращаться в суд и готовиться к новому сезону", - говорится в заявлении.

В клубе отметили, что к началу сезона-2021/22 стадион будет реконструирован.

"Мы можем заверить футбольную общественность, что требование Российского футбольного союза (РФС) по увеличению вместимости трибун до 10 тыс. зрителей будет выполнено. Собственником стадиона и футбольным клубом проделан значительный объем работ, подготовлен проект, определены источники финансирования, выбран подрядчик. До конца месяца договор с подрядчиком будет заключен, и в июне начнутся работы по реконструкции, которые завершатся к началу следующего сезона-2021/22", - отмечается в сообщении клуба.