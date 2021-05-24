Похороны тренера по борьбе Миндиашвили пройдут 27 мая в Красноярске

ТАСС, 24 мая. Похороны основателя первой школы борьбы в Сибири и на Дальнем Востоке, заслуженного тренера СССР, России и Грузии Дмитрия Миндиашвили пройдут 27 мая в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Миндиашвили умер в понедельник в возрасте 87 лет. Причиной смерти стала пневмония.