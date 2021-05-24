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Летние олимпийские виды спорта

Похороны тренера по борьбе Миндиашвили пройдут 27 мая в Красноярске

Известный тренер умер в понедельник в возрасте 87 лет

ТАСС, 24 мая. Похороны основателя первой школы борьбы в Сибири и на Дальнем Востоке, заслуженного тренера СССР, России и Грузии Дмитрия Миндиашвили пройдут 27 мая в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Миндиашвили умер в понедельник в возрасте 87 лет. Причиной смерти стала пневмония.

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Церемония прощания состоится в Большом концертном зале. Похороны пройдут на городском кладбище "Бадалык".

Миндиашвили родился 4 июня 1933 года. С середины 50-х годов проживал в Красноярском крае. Миндиашвили в качестве тренера участвовал во всех летних Олимпийских играх с 1972 года по 2008 год (за исключением 1984 года, когда команда СССР не участвовала в Играх). В августе стал первым в Красноярском крае Героем Труда Российской Федерации.

В 1973 году Миндиашвили создал Красноярскую школу высшего спортивного мастерства по видам борьбы, которая стала первой в Сибири и на Дальнем Востоке. Он подготовил трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева, олимпийских чемпионов Ивана Ярыгина и Сагида Муртазалиева, призеров Олимпиад Сергея Карамчакова и Адама Барахоева, двукратных чемпионов мира Виктора Алексеева и Виктора Лебедева. В 2008 году школа реорганизована в Академию борьбы имени Д. Г. Миндиашвили.

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