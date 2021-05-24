Легкоатлет сборной России Маляренко скончался во время тренировки в возрасте 22 лет

ТАСС, 24 мая. Мастер спорта РФ в беге на 60 и 110 м с барьерами, легкоатлет сборных России и Омской области Григорий Маляренко скончался в возрасте 22 лет в понедельник в Омске во время тренировки. Об этом сообщила пресс-служба омского Минспорта.

"Во время занятий легкоатлету стало плохо, бригада скорой помощи прибыла на место оперативно, однако спасти жизнь спортсмена не удалось", - говорится в сообщении.

В Минспорте отметили, что Маляренко был членом сборных Омской области и России и регулярно проходил медицинские обследования, имел допуск к тренировкам и соревнованиям. Тренировка проходила в легкоатлетическом манеже спорткомплекса "Сибирский нефтяник", где, несмотря на аномально жаркую погоду в Омске, поддерживается комфортный температурный режим. Во время тренировки присутствовал врач.

Маляренко - чемпион России среди юниоров до 20 (2017) и 23 лет (2019), серебряный призер Спартакиады учащихся России (2015).